Stop ai rifiuti gettati nei cestini Informative a tutte le attività e poi saranno aumentate le multe

Stretta del Comune sul conferimento improprio dei rifiuti nei cestini. Monitoraggi, rilevamenti e sanzioni a chi infrange le regole, a tutela di tutti coloro che, invece, le regole le rispettano. E’ quanto è emerso dall’incontro che si è tenuto tra il sindaco Bruno Murzi, il consigliere all’ambiente Enrico Ghiselli e i dirigenti Andrea D’Uva e Simone Pedonese, con il direttore di Ersu spa, Walter Bresciani Gatti.

"Il perdurare di una situazione inaccettabile di abbandono di rifiuti all’interno dei cestini getta carta – spiega Murzi – soprattutto nelle aree del centro, ci porta a riconsiderare le azioni da intraprendere per interrompere questo cattiva abitudine che nell’ultimo periodo si è purtroppo intensificata a scapito del decoro urbano. Non solo: questo conferimento errato comporta un incremento dei costi per lo smaltimento dell’indifferenziato con un aggravio economico che ricade su tutta la comunità". Nei prossimi giorni, in accordo con Ersu, personale dell’azienda provvederà a recapitare una informativa alle utenze commerciali per ricordare le buone pratiche di conferimento. "Un passaggio che dispiace dover rifare – aggiunge – e dopo questa ulteriore campagna di informazione procederemo, in collaborazione con la polizia municipale, a mettere in campo straordinari interventi di monitoraggio e successive sanzioni per i trasgressori delle regole. A questo proposito stiamo rivedendo l’ordinanza attualmente in vigore per inasprire le sanzioni amministrative. Il nostro è un paese conosciuto in tutto il mondo anche per l’ambiente tutelato e curato che offre a chi arriva e vi soggiorna. E’ quindi impensabile minare con comportamenti incivili il nostro paesaggio da cartolina"

Fra.Na.