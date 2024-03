Stop ai blackout nelle frazioni. Già sostituite quasi 2mila lampade

L’attesa “rivoluzione“ finora ha fatto uscire dalle tenebre Tonfano e Strettoia, frazioni da sempre in sofferenza per l’illuminazione pubblica. Sono queste le zone che hanno avuto la priorità nell’ambito del maxi intervento che ha visto Enel X-Ivano Gaina sostiuire, ad oggi, 1.900 punti luce nell’ambito del project financing da 15,5 milioni di euro siglato da Enel e Comune. Basti pensare che a Strettoia da oltre 20 anni la gente reclama un intervento risolutivo che ponga fine ai disagi legati alle strade buie e ai blackout che si verificano ad ogni temporale.

"Gli interventi a Strettoia sono completati – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – mentre quelli in corso nella zona interna di Tonfano sono a buon punto: dopo Pasqua partiranno le operazioni su Vallecchia". La riqualificazione energetica degli impianti dell’illuminazione pubblica e dei semafori prenderà il via come detto dalle zone più critiche del territorio, con 560 lampade già sostituite a Strettoia e 1.319 a Tonfano con una nuova tecnologia a led, rinnovando in totale circa 2,5 chilometri di cavi obsoleti e mal funzionanti, più i quadri elettrici. "Questo – prosegue Marcucci – ci ha consentito di azzerare le segnalazioni su disservizi ricevute dall’Urp, risolvendo quelle giacenti e non registrandone, al momento, di nuove. L’intervento a Marina terminerà entro marzo, poi inizieremo a lavorare su Vallecchia e, successivamente, al Pollino, Africa e Crociale". L’intervento riguarderà oltre 7.700 punti luce, inclusa la sostituzione – quasi ultimata – delle lampade dei semafori di Marina nelle vie Colombo, Roma, Duca della Vittoria, Leopardi e Versilia, all’incrocio Da Vinci-Roma e lungo la ciclopista alla rotatoria via Unità d’Italia-viale Apua.

