Stiava Tanti sorrisi in pediatria. Con i volontari della Misericordia

"Quei sorrisi valgono più di ogni regalo che si possa chiedere a Natale". Quei sorrisi sono dei bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale “Versilia“ diretto dal dottor Luigi Gagliardi. Sono delle famiglie, sempre a loro fianco. Sono quelli esplosi all’improvviso quando, ieri mattina, tra le camere di degenza e le corsie sono arrivati i volontari della Misericordia di Stiava, con il presidente Alberto Franceschi, ad alleggerire con la magia delle fiabe un momento difficile. Un’iniziativa che si è ripetuta ieri per il secondo anno, con Babbo Natale che ha raccolto i desideri dei piccoli, l’uomo Ragno li ha accompagnati in una delle sue avventure, mentre la Compagnia dell’Asilo ha portato in scena momenti dello spettacolo “Il mago di Oz“. "Provare a rallegrare il soggiorno in ospedale dei bambini e di chi gli sta a fianco – ha detto Franceschi – ogni anno ci riempie il cuore".