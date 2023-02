Stiava, assalto alle Poste: è caccia ai banditi

Il Postamat fatto esplodere

Massarosa, 27 febbraio 2023 – Hanno agito nel cuore della notte. Approfittando dell’ombra si sono mossi rapidamente prima che qualcuno potesse dare l’allarme. E quando è successo si erano già dileguati avvolti nel buio della notte di pioggia. Con un gas esplosivo (molto probabilmente acetilene) i banditi – hanno fatto saltare il Postamat delle Poste di Stiava. Com’è già accaduto in molte altre occasioni nei mesi scorsi e negli anni passati. E anche in quelle occasioni, come ricostruito dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, ad agire fu un piccolo gruppo molto ben organizzato. Il sospetto degli inquirenti è che possa trattarsi di una banda specializzata nei bancomat o nei Postamat. La dinamica evidenzia una certa freddezza, oltre che professionalità nell’azione. Anche il giorno non è casuale, tutti i colpi sono avvenuti nel week-end: quando la cassa di Bancomat o Postamat si riempie. Anche se in qeusto caso il bottino dev’esser ancora quantificato. Quello che resta da capire come i banditi riescano a ripulire il bottino visto che i sistemi di sicurezza di questi apparecchia – proprio per disincentivare questo tipo di reati – in caso di attacco rilasciano dell’inchiostro che macchia indelebilmente le banconote. Sull’assalto all’ufficio postale di Stiva indagano i carabinieri della locale stazione coaudiuvati dai colleghi della Compagnia di Viareggio, guidata dal capitano Marco Colella. "Ho trovato è uno scenario di devastazione", racconta un’abitante della zona. È evidente che quanto accaduto deve far riflettere anche in merito alla necessità di elevare il livello di sicurezza del territorio". Ma negli ultimi mesi è andato avanti il piano di implementazione degli impianti di videosorveglianza non solo vicino ai cosiddetti obiettivi sensibili, ma anche lungo le strade dei vari comuni. Così in queste ore i carabinieri stanno passando al setaccio tutti i frame delle telecamere dislocate lungo il territorio di Stiva e delle arterie che servono per arrivare all’ufficio postale. L’obiettivo è di trovare qualche traccia utile (un’auto, un volto) che consenta di andare a individuare le identità della banda che ha effettuato il colpo. "Ci vorrà tempo – si lascia sfuggire un investigatore – ma li prenderemo".

Red.Via.