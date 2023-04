Stiava L’ufficio postale riaprirà In tempo per la stagione estiva

L’ufficio postale di Stiava, chiuso dal 26 febbraio quando lo sportello del bancomat fu fatto saltare, potrebbe riaprire in tempo per la stagione estiva. I lavori per rimettere in funzione (e in sicurezza) la struttura dovrebbero concludersi entro la fine di giugno. La chiusura dell’ufficio, e dunque la perdita di un punto di riferimento importante per la frazione, ha provocato parecchi disagi agli abitanti. L’indicazione fornita a più riprese da Poste Italiana è stata di rivolgersi allo sportello di Piano di Mommio, ma per determinate categorie di persone – soprattutto gli anziani – è particolarmente sentita la necessità di un servizio vicino casa. Per questo sono stati presi contatti a più riprese per avere certezze sulle tempistiche di riapertura della filiale. Poste Italiane ha programmato un sopralluogo da parte dei tecnici e ha dato una prima risposta: ci vorranno ancora un paio di mesi, poi l’ufficio della frazione tornerà operativo.