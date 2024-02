“Stem in action“ il corso all’Uovo di Colombo L'associazione L'Uovo di Colombo e l'Università di Pisa organizzano il corso "Stem in action" per introdurre i partecipanti alla piattaforma Arduino Uno e all'Internet delle Cose. Il corso si svolge fino al 15 marzo presso i locali dell'Uovo di Colombo e il laboratorio di Scienze Ambientali dell'Università di Pisa.