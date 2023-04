Stazzema Nuovo asilo Avviso per le iscrizioni

Entro due settimane sarà indetta la manifestazione di interesse

per valutare quante siano le iscrizioni al nido comunale Pollicino e Cucciolo che sarà riaperto a settembre nei locali dell’istituto comprensivo Martiri di Sant’Anna di Stazzema. L’avviso è rivolto ai residenti o coloro che abbiano fatto domanda di residenza che saranno accolte in via preferenziale, ma anche ai

non residenti. E’ intenzione infatti dell’amministrazione comunale valutare la possibilità di procedere alla riapertura per l’anno scolastico 20232024 del nido comunale Pollicino e

Cucciolo nei locali già precedentemente destinati a Pontestazzemese e procedere però prima a verificare la sussistenza di utenza interessata al servizio mediante emanazione di apposito avviso pubblico. Il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazione di interesse è fissato in 15 giorni dalla pubblicazione dell’atto. Per consultare l’avviso e scaricare il modulo di iscrizione è possibile visitare il sito istituzionale dell’ente www.comune.stazzema.lu.it .