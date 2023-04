Stazzema Linea di Arni "Pericolosa la viabilità"

"La strada Provinciale detta linea d’Arni è sottoposta ad un crescente traffico di mezzi pesanti". A sollecitare controlli è il consigliere di Stazzema a 360° Giovanni Boccoli. "Il riferimento non è al trasporto lapideo, settore trainante nel nostro comune – premette – ma i mezzi pesanti vanno ad inficiare il manto stradale e la rispettiva tenuta con tanto di smottamenti e frane ai bordi della carreggiata. Servono maggiori controlli che la polizia municipale deve fare, ma ovviamente ha necessità di risorse. Cosa che al momento l’amministrazione sembra non riuscire a dare. Ci riferiamo naturalmente ad un personale sotto dimensionato e a mezzi inefficaci per svolgere un ruolo tanto delicato in un territorio tanto vasto. Un altro aspetto di primaria importanza sarebbe la sinergia con le aziende principali che sfruttano la linea d’Arni per il proprio commercio affinché insieme si possa trovare una soluzione limitando l’orario di accesso fino alle 17 ad esempio, affinché possa permettere di raggiungere le proprie case ai cittadini di Stazzema in assenza di rischi dettati dalla presenza di mezzi pesanti in carreggiata".