Stazzema "I soldi Pnrr ancora non arrivano"

Il sindaco Maurizio Verona lancia l’allarme a Anci, Uncem e Regione denunciando come i Comuni di piccole dimensioni si trovino in difficoltà ad avere i fondi Pnrr assegnati loro, chiedendo al Mef di sbloccare le risorse. "È impossibile per i Comuni montani e per quelli più piccoli – commenta – con meno di 5mila, ma anche di 15mila abitanti, anticipare l’intera somma degli investimenti del Pnrr. Bene i fondi statali per la progettazione delle opere ed anche il fondo per contrastare l’aumento dei costi di energia e delle materie prime, ma servirebbe un meccanismo già usato per esempio nel Piano di sviluppo rurale dove agli enti viene anticipato il 50% dell’importo e il resto pagato alla presentazione dello stato avanzamento lavori e infine a saldo dell’opera pubblica. Oggi i Comuni, a ogni stato di avanzamento di opere Pnrr, devono tirare fuori soldi della loro cassa, che molto spesso non hanno. E così tutto si blocca. Se vogliamo che queste risorse straordinarie possano risolvere problemi, vanno velocizzati i pagamenti e cambiati i meccanismi. Faccio un appello al presidente della Regione, di Anci, Uncem, ed Upi di aprire un confronto con il ministero".