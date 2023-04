Stazzema Frana sulla via di Arni "Da tempo il tratto è pericoloso"

Tanta paura nella serata tra Pasqua e Pasquetta per una frana consistente che ha interessato la via Provinciale di Arni poco dopo la località Risvolta. L’allarme è stato lanciato sui social dalla pubblica assistenza in modo da diramare il più possibile la comunicazione, dal momento che i detriti hanno invaso metà della carreggiata rappresentando un pericolo di non poco conto, considerata anche la scarsa illuminazione di quel tratto di strada. Sul posto sono intervenuti i volontari per monitorare immediatamente la situazione, in attesa dell’intervento della Provincia, ente competente sulla strada. Ma non sono mancati i commenti degli abitanti che, attraverso i social, hanno manifestato tutto il disappunto per una situazione che si ripete da tempo, "con materiale che crolla giù da settimane" reclamando al tempo stesso la necessità di dotare la strada di maggior illuminazione.