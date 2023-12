Stazione, torna il decoro. Rfi pulisce lo scalo

Marciapiedi puliti, cestini svuotati e l’ascensore che è tornato in funzione dopo essere rimasto a lungo fuori uso. Un intervento di sistemazione e manutenzione, quello effettuato ieri mattina da Rfi, quanto mai necessario dopo le proteste sollevate dai pendolari in merito alle condizioni tutt’altro che ottimali dello scalo cittadino. Alle operazioni ha voluto assistere anche il sindaco Alberto Giovannetti con un apposito sopralluogo, dato che anche l’amministrazione comunale si era interessata alla causa sollecitando interventi. "La stazione ha recuperato il suo decoro – dice il sindaco – grazie a una generale sistemazione che ho potuto constatare con i miei occhi. Rimane il problema degli intonaci, specie quelli del soffitto al primo binario, Non sono di certo un bel vedere, ma Rfi ha ribadito che l’anno prossimo metterà mano al bando per la riqualificazione della stazione. Spero che gli impegni vengano mantenuti".

d.m.