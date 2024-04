Stazione ferroviaria blindata ogni notte. Cancelli contro il traffico della droga

Stazione di Torre del Lago blindata durante la notte: le Ferrovie hanno iniziato ad alzare in cancelli che sbarreranno l’accesso ai binari dopo l’ultima fermata e fino all’alba. Da anni, ormai, lungo quei binari si muove inarrestabile l’attività di spaccio. Con persone che a tutte le ore, del giorno e della notte, scivolano sulla strada ferrata per raggiungere le porte della Pineta in cerca di una dose. Numerosi gli incidenti che negli anni si sono verificati in quel tratto ferroviario, e per potenziare la sicurezza della zona sono stati alzati i cancelli. "Non possiamo che accogliere positivamente l’intervento di Ferrovie, che sicuramente contribuirà a migliorare il decoro dell’area – interviene il consigliere comunale della Lega, e torrelaghese, Alberto Pardini –. Ma questo non deve far abbassare la guardia né dimenticare l’annoso problema delle frequentazioni e dello spaccio , che peraltro avviene in pieno giorno sotto gli occhi di tutti. Tutti devono fare la loro parte per ridare respiro e dignità all’area della stazione, magari a cominciare da una sistemazione del sottopasso e l’ex bar in condizioni indecenti".