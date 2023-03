Statuto Asbuc "È la Regione a sollecitarlo"

"E’ la stessa Regione a chiedere al sindaco Alessandrini l’approvazione dello statuto Asbuc. Inutile che ripeta che a lui la cosa non interessa". Dopo i "numerosi solleciti" e "per altrettante volte essersi sentiti rispondere negativamente dalla maggioranza e dallo stesso Sindaco che candidamente ammette di non essere interessato alla questione" il gruppo consiliare Creare Futuro si è infatti rivolto direttamente alla Regione. "Abbiamo ripercorso con una lettera le varie tappe salienti della vicenda Usi Civici dal lontano 1983 ad oggi – evidenzia la consigliera Clarissa Pardini – infine ci siamo appellati al sacrosanto diritto dei cosiddetti frazionisti di poter essere loro stessi a decidere se procedere con l’ approvazione di una soluzione conciliativa o meno, nel pieno rispetto della partecipazione che ha comunque contraddistinto l’evolversi dei fatti durante le passate amministrazioni".

"La risposta da parte della giunta regionale non si fa attendere e inchioda nuovamente il sindaco Alessandrini alle sue responsabilità – incalza il capogruppo Giacomo Genovesi (nella foto) – è giunto il momento che lo statuto di Asbuc venga approvato solo così potrà essere riconosciuto come persona giuridica privata e giungere finalmente ad elezioni che porteranno alla ricostituzione di un’ amministrazione separata in capo ai cittadini del comune di Seravezza come da loro chiesto a gran voce. Purtroppo non è la prima volta che l’amministrazione comunale seravezzina si vede recapitare l’invito ad adempiere ai suoi compiti da parte della Regione e si augura che finalmente Alessandrini trovi l’interesse e la voglia di occuparsi anche dello Statuto".