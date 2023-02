Status di emergenza abitativa Adottato il nuovo regolamento

Il Comune ha adottato un regolamento per l’emergenza abitativa. Con il nuovo strumento, vengono stabiliti i requisiti per accedere allo status di ‘emergenza abitativa’: bisognerà avere residenza anagrafica sul territorio comunale da almeno un anno; Isee non superiore a 16.500 euro; non essere oggetto di sfratto per morosità incolpevole o di ordinanza di sgombero per la tutela della salute pubblica o dell’incolumità personale, o di provvedimenti di sgombero a causa di pignoramento. Inoltre, il testo stabilisce le categorie escluse dall’accesso allo status emergenziale: a titolo di esempio, aver rifiutato una precedente proposta di alloggio o aver occupato senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le domande che arriveranno in Comune saranno classificate in una graduatoria stilata da una commissione tecnica ad hoc. Il Comune, poi, si riserva la possibilità di erogare contributi economici a soggetti in emergenza abitativa, finalizzati a integrare il pagamento dei canino di locazione o arginare situazioni di particolare disagio abitativo, oppure per la stipula di un contratto di caparra per una futura locazione. I contributi saranno versati direttamente al proprietariolocatore dell’immobile.

"Finalmente il nostro Comune si dota di un regolamento su un tema tanto importante quanto delicato – commenta l’assessora al sociale Anna Graziani (in foto) – mettendosi nelle condizioni di poter dare importanti risposte alle fasce più deboli della nostra comunità. Per me e per il sindaco, questo regolamento rappresentava una priorità assoluta: siamo felici di averlo approvato in tempo brevi e con l’appoggio dell’intera maggioranza".

RedViar