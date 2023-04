"Stato di agitazione È mancato il dialogo"

"L’atteggiamento di un’amministrazione ’sorda’ alle esigenze dei vigili ha portato all’attuale agitazione del personale". Il gruppo Amo Forte interviene dopo che sindacati e rsu hanno proclamato lo stato di agitazione sollecitando un tavolo dal prefetto a causa del turno serale aggiuntivo imposto dal nuovo comandante Andrea D’Uva per coprire i weekend di Pasqua dalle 19 fino all’1 di notte. "Siamo preoccupati dagli articoli apparsi sulla stampa e dal fatto che a Forte dei Marmi non era mai stato proclamato la stato di agitazione del personale dipendente della polizia municipale – evidenzia il capogruppo Umberto Buratti – e abbiamo preso contatto con le rappresentanze sindacali per esprimere loro la nostra solidarietà e vicinanza e per conoscere in modo dettagliato la problematica. Da sempre gli agenti si sono dimostrati disponibili, vicini alla cittadinanza, alle necessità della pubblica amministrazione e anche questa volta, pur esistendo una problematica importante si sono resi disponibili a coprire i turni per la processione del Gesù Morto e per questo ci complimentiamo con loro. Senso di responsabilità e attaccamento al proprio paese, al proprio lavoro e alla comunità che già avevano palesato più volte come per per i festeggiamenti dell’ultimo capodanno. La mancanza di dialogo e di capacità di ascolto hanno condotto fino a questo punto. Ci auguriamo che ci sia un’inversione di marcia – lamenta ancora Buratti – e che l’amministrazione comunale apra un dialogo che porti ad una risoluzione definitiva della problematica durante l’incontro in Prefettura della prossima settimana".

Fra.Na.