Stato d’emergenza. L’appello al Governo: "Bisogna fare in fretta"

In attesa di capire se anche Torre del Lago, stravolta il 30 ottobre da una tromba d’aria che ha scoperchiato una ventina di tetti e costretto numerose famiglie a sfollare, potrà contare sui ristori previsti per i territori colpiti dal maltempo, Confcommercio esprime soddisfazione per l’estensione dello stato di emergenza nazionale, decretato il 2 novembre a seguito del devastante passaggio del ciclone Ciaran, anche alle province di Lucca e Massa Carrara.

"Una notizia attesa con trepidazione – commenta l’associazione di categoria - e sollecitata a gran voce dai tanti imprenditori, soprattutto balneari ma non solo, le cui attività sono state danneggiate da mareggiate e allagamenti. Nelle due province – prosegue Confcommercio – fortunatamente non si sono contate vittime, come purtroppo accaduto in altri territori della Toscana, ma i danni sono stati comunque gravi". "Un ringraziamento – conclude la nota – va a tutti coloro che si sono impegnati, dalla politica locale a quella nazionale, per arrivare a questo risultato".

"Adesso, ovviamente, occorre che dalle parole si passi ai fatti, accelerando le procedure burocratiche per i ristori a cittadini e imprenditori colpiti. A tale proposito – conclude Confcommercio – chiediamo di ricevere al più presto dalla Regione le modalità operative riguardanti la presentazione delle domande, in modo così da supportare le imprese danneggiate nei territori di nostra competenza".