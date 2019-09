Viareggio, 17 settembre 2019 - Al via al Palazzo delle Muse in piazza Mazzini, nel Salone Viani della Gamc, gli Stati Generali del turismo organizzati da «La Nazione», con il dibattito moderato dalla direttrice del nostro giornale Agnese Pini. «La Nazione» ha seguito quotidianamente l’andamento della stagione 2019, in cui l’industria delle vacanze da Viareggio al Forte ha manifestato punti di forza ma anche vistosi cedimenti. Da questa crisi, anche se ha colpito altre zone balneari d’Italia, è partito l’input della discussione che si tiene stamani.

La direttrice Pini ha aperto la discussione con una domanda secca: "Cosa succede al turismo in Versilia e in Toscana?" La risposta che arriva dal sindaco di Viareggio Del Ghingaro è altrettanto secca ed ha un unico diktat: "Fare più squadra fra i Comuni". "Fare sistema - spiega Del Ghingaro - significa contare di più, avere più risorse". "Il territorio - aggiunge il primo cittadino - deve dare stimoli e nuovi servizi. Ma prima di parlare di crisi, vediamo i numeri. Magari alla fine risulterà il contrario almeno a Viareggio". Il senatore Mallegni replica: "Puoi avere tutte le passioni del mondo... ma se non ci sono soldi. E molti italiani hanno rinunciato alle ferie. Ma ricordiamoci che l'unità fa la forza."

Al tavolo con la direttrice Pini siede anche Francesco Tapinassi, responsabile del settore turismo della Regione Toscana che ha sottolineato: "Il turismo balneare è un prodotto maturo e ha bisogno di un'innovazione dei processi organizzativi che prevede rimodernizzaizoni tra pubblico e privato. Per cui è auspicabile l'approvazione della legge 86 sul turismo, altrimenti la collaborazione con la Regione è complicata". "I numeri del turismo internazionale crescono - aggiunge Tapinassi - ma cambia il turista, ora sempre più informato e interconnesso, lontano dal turismo monolocazionale che va in un posto per fare una cosa sola. Bisogna mettere insieme pubblico e privato in uno scenario che ci vede favoriti perché il Mediterraneo resta un grande punto di forza". E annuncia che presto arriverà un nuovo osservatorio turistico regionale.

Daniele Barbetti, presidente regionale di Federalberghi Confcommercio ha iniziato il suo intervento ringraziando La Nazione "che - ha detto - ha il lanciato sasso e non ha tirato via la mano con articoli". Barbetti ha fatto poi il punto sui prezzi degli alberghi: "Si dice che il problema degli alberghi siano i prezzi. Ricordiamoci che la Toscana è la terza costa più grande d'Italia per estensione, dopo Sardegna e Sicilia. Abbiamo circa 600 chilometri di costa che accoglie circa 18 milioni di presenze turistiche su 50 milioni di presenze censite. Tuttavia abbiamo un registro impressionante di appartamento e posti letto non censiti". " Per quanto riguarda le camere - ha continuato Barbetti -, nel mese di agosto, è vero sono più care. Questo è dovuto al fatto che i nostri alberghi sono aperti sei mesi l'anno. Inoltre riflettiamo anche sul fatto che su 2800 strutture ricettive toscane 1300 sono a tre stelle. Questo per dire che va elevata la qualità".

Tra i presenti anche il blogger e youtuber Pietro Resta, in arte WikiPedro famoso per raccontare la Toscana in modo scanzonato. "Faccio storytelling della Regione su Facebook, Instagram e You Tube. La comunicazione deve essere veloce e disinvolta. Io in particolare mi limito a raccontare particolarità e fatti di una località sempre diversa".

I sindaci e i Comuni di tutta la Versilia hanno poi firmato il patto per il turismo (foto)

© Riproduzione riservata