Stasera spettacolo per beneficenza

Prosegue all’ex bocciodromo nella pineta di Ponente (zona laghetto dei cigni) la decima edizione della rassegna ‘Teatro estate’, organizzata dall’associazione Per un futuro possibile aps che, anche nel mese di luglio propone incontri pomeridiani e spettacoli serali. Incontri, ore 18, ingresso libero: giovedì 6 Marco Dolfi , pittore e critico d’arte; 13 Adolfo Lippi, giornalista, scrittore, regista; 20 Maria Lina Marcucci, presidente Fondazione Carnevale; venerdì 21 Giro e Versilia, binomio vincente; 27 Angelo Pizzi, medico sportivo, docente scienze motorie.

Spettacoli, ore 21,15, incassi a scopo benefico: questa sera ‘A pezzi e bocconi’, La Bottega del teatro; venerdì 7 ‘Canzoni e teatro’, coro 5° suono & Cristina Grandi; sabato 8 ‘Matrimonio in bianco e nero’, L’altro teatro; domenica 9 Saggio di fine anno, Revolution Dance & Fitness; venerdì 14 ‘Varie età’, T come teatro; sabato 15 ‘Le verità di Freud’, Compagnia del grano; domenica 16 ‘Le astuzie de galletto’, fiaba per bambini, Croce Verde; mercoledì 19 ‘Millantamila preoccupazioni meno una’, Compagnia Un prato; sabato 22 ‘Il vedovo allegro’, Smemorati del Ruah; domenica 23 ‘Concerto sotto le stelle’, corale Giacomo Puccini; mercoledì 26 ‘Le sorprese del divorzio’, Croce Verde; venerdì 28 Tributo ai Rolling Stones, Dirty Work; sabato 29 ‘Mi alma canta’, coro gospel. Info: 338 2030297.

La rassegna, patrocinata da Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Fondazione Carnevale, Confesercenti Toscana nord e Cesvot, proseguirà nel mese di agosto.

G.A.