Stasera seduta di consiglio comunale

Si riunirà stasera alle 20.30 il consiglio comunale. L’appuntamento è fissato nella sala polifunzionale della parrocchia di Sant’Antonio Abate a Ripa e in diretta Facebook sulla pagina del Comune. All’ordine del giorno, dopo le comunicazioni del sindaco, la mozione presentata dal gruppo consiliare Creare futuro ad oggetto la pace nel Medio Oriente. A seguire alcuni punti relativi all’aspetto contabile dell’ente, ovvero l’esame e approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2023, la variazione e approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, il riconoscimento di un debito fuori bilancio. In discussione anche l’approvazione della bozza di convenzione tra il Comune e la Fondazione Terre Medicee per la gestione dei servizi culturali e turistici relativi al triennio 2024-2026. All’ordine del giorno, poi, le discussioni in merito alla mancata convocazione della commissione pari opportunità, alla richiesta di convocazione delle commissioni consiliari, ai progetti e attività del settore pari opportunità e, infine, ai tempi di realizzazione dello sportello antiviolenza.