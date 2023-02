"Stare sul carro? Gioia irrefrenabile"

VIAREGGIO

È un generale guerrafondaio, nel carro ‘Pace armata’ di Alessandro Avanzini che si atteggia baldanzoso, ma che alla fine capisce che la pace è l’unica via per il bene dell’umanità. Alessandro Ori (per tutti Alex Delafia) ha vissuto i primi due Corsi da performer. Con Sauro Farnocchia hanno una storia fatta di lotta per abbattere pregiudizi e ritagliarsi uno spazio in questa società in cui l’apparenza conta spesso di più della sostanza.

È la prima esperienza per lei in questa parte?

"Salire sul carro per recitate una parte è la cosa che amo di più. Ho iniziato nel 2000 con Gionata Francesconi e con lui sono rimasto veramente tanti anni. Anni di riconoscimenti e gioie. Poi Luigi e Uberto Bonetti ed ancora Roberto Vannucci fino ad arrivare ad Alessandro Avanzini. In ogni costruzione ho lasciato un pezzo di cuore, del resto voglio bene a tutti".

Cosa significa per lei recitare questo ruolo?

"In 20 anni mi sono mascherato in tutti i modi. Recito, ma in realtà sono una persona vera e molto fiera di sé stessa perché nella vita reale di maschere non ne porto".

Per quanto tempo ha rigorosamente interpretato il personaggio?

"Ho recitato la parte fino alla fine. Sono orgoglioso di poter fare qualcosa per il Carnevale ed in particolare per Alessandro Avanzini e per la coreografa Chiara Cinquini. Mi hanno accolto a braccia aperte".

Che cosa rappresenta il Carnevale per lei?

"Per me il Carnevale è felicità, emozione, gioia irrefrenabile. Un qualcosa che sento dentro e che mai e poi mai mi stancherà perché è il motore della mia vita".

Sergio Iacopetti