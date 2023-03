Stangata per la sosta a pagamento In centro e a Lido 700 stalli in più

Non sarà un Pesce d’Aprile la rivoluzione, in termini di parcheggi a pagamento, che attende i camaioresi. "Una pioggia si nuovi stalli blu – denuncia il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Simone Frugoni –; lo scorso 8 marzo l’amministrazione Pierucci ha approvato una delibera che stabilisce un ampliamento spropositato di parcheggi a pagamento su tutto il territorio comunale, oltre alla revisione e all’aumento delle tariffe relative agli abbonamenti".

Nello specifico, articola l’esponente di Fdi, "si tratta di oltre 700 nuovi stalli a pagamento distribuiti tra il capoluogo e Lido. Piazza Carlo Romboni, via dello Stadio, zona piscina, il parcheggio adiacente alla Conad, viale Oberdan: queste le aree coinvolte del centro, con 178 parcheggi che diventeranno a pagamento. A Lido la situazione è ancora più impattante: 558 stalli blu distribuiti tra via Gigliotti, via del Fortino, piazza Brodolini, via Perasco, viale Colombo, viale Bernardini, viale Kennedy, via Dante Alighieri, viale Pistelli. Nel mezzo di una crisi economica e con un’inflazione drammatica, il sindaco pensa a fare cassa".

Le motivazioni alla base della scelta dell’amministrazione, Frugoni le pesca direttamente dalla delibera. "Starebbero in maggiori servizi nell’ambito della mobilità sostenibile, ossia i bus navetta estivi, e più budget per la manutenzione stradale – spiega –, in altre parole, l’amministrazione Pierucci è in una situazione così incerta da cercare soldi per garantire ai cittadini strade dignitose?".

Secondo Frugoni, la scelta è di natura essenzialmente politica. "Stiamo assistendo alle conseguenze di una scelta politicizzata, fortemente voluta dalla precedente amministrazione di centrosinistra e allora sostenuta anche dall’attuale sindaco Pierucci, di far riprendere al Comune la sosta a pagamento, fino al 2018 gestita dalla società che ha realizzato il Pontile in regime di project financing. L’opera, che oggi rappresenta una delle più importanti attrattive della Versilia, fu finanziata interamente dai privati in cambio dei proventi dei paercheggi a pagamento per 25 anni. Un’operazione riuscita – conclude Frugoni –, che garantiva l’equilibrio tra l’interesse pubblico e privato. La sinistra, invece, ha voluto a tutti i costi riprendere la gestione degli stalli, ma in cambio il Comune deve versare un canone annuo di 655mila euro, assumendosi inoltre il rischio d’impresa. Questa scelta ci lascia fortemente perplessi; anche a fronte delle forti proteste dei camaioresi che abbiamo raccolto in questi giorni, chiediamo che l’amministrazione riveda questo piano assurdo, cambi rotta e recuperi una politica di salvaguardia e supporto per i cittadini".

RedViar