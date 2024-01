Standing ovation all’Eden. Brillano le stelle della lirica nel teatro liberty recuperato

Standing ovation a Viareggio, città dove Puccini ha vissuto, per l’avvio dell’anno pucciniano: brillano le stelle di Leo Nucci, Francesco Meli e Carolina Moreno Lopez, accompagnati magistralmente dall’orchestra dell’Accademia della Scala diretta da Michele Gamba. Ovazioni a scena aperta, pubblico elettrizzato con le grandi stelle della lirica nello storico Teatro Eden in Passeggiata, il teatro in stile Liberty per l’occasione riaperto e recuperato alla grande musica andata in scena sabato pomeriggio con il grande concerto di avvio delle Celebrazioni. Consegnate le targhe celebrative ai protagonisti in una cerimonia pre concerto.

Nel discorso di apertura, il maestro Alberto Veronesi, presidente del Comitato Celebrativo ha richiamato il giorno della Memoria e l’anniversario, il 27 gennaio, anche della morte di Giuseppe Verdi, protagonista della serata insieme a Puccini. Il presidente del comitato ha quindi dichiarato che "queste celebrazioni cominciano sotto i migliori auspici: l’annunciata riapertura del Caffè Di Simo di Lucca, il caffè frequentato dal giovane Maestro, il recupero allo spettacolo dello stesso Teatro Eden di Viareggio e nell’anno appena passato la presenza della Filarmonica della Scala, dei Wiener Philharmoniker, della Budapest Festival Orchestra, di Zubin Mehta, di Ivan e Adam Fischer, di Giancarlo Giannini, di Vittorio Grigolo, e dei grandi interpreti che si sono succeduti sui palcoscenici di Torre del Lago, Lucca, Vienna e Milano. E ora questo concerto cui seguiranno concerti con le grandi orchestre e i grandi direttori".

Fin dalle prime battute di “Recondita armonia” cantata da Francesco Meli, il pubblico ha potuto assaporare il particolare stato di grazia della voce di questo tenore reduce dai successi del Don Carlos dell’inaugurazione scaligera. Così come in “Vittoria vittoria” dal Gianni Schicchi il leggendario ottantaduenne Leo Nucci, ha letteralmente affascinato la platea, esplosa nel finale con grida entusiastiche.

Affascinante anche l’interpretazione della bravissima Carolina Moreno Lopez, che nei due duetti di Traviata affrontati ha potuto emozionare fortemente la platea. Due bis nel finale, il Brindisi della Traviata e lo struggente Adagetto del giovane Giacomo Puccini.