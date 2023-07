Stand di artigianato in piazza Dante

Fine settimana all’insegna dell’artigianato: si inizia venerdì in piazza Dante per la seconda edizione di ArtigianForte. Fino a domenica 30 luglio, dalle 9 alle 23, circa quaranta espositori saranno presenti nella mostra mercato organizzata da Creart Cna in collaborazione con Piazza in Arte di Nadia Moriconi.

Tutti gli stand saranno di artigiani principalmente toscani, ma sarà possibile acquistare prodotti anche da altre regioni d’Italia.

Ci saranno abbigliamento per adulti, bambini e neonati, ma anche pelletteria, sartoria, bigiotteria, pitture, quadri, biancheria e pasticceria, liquorificio artigianale e tanto altro.