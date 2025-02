Stamani verrà inaugurata la prima panchina d’Italia dedicata ai non vedenti

Il "curriculum" della città si arricchisce di un altro primato, stavolta non nel campo dell’arte o dell’artigianato. Pietrasanta ospiterà infatti la prima panchina in Italia dedicata alle persone non vedenti. L’inaugurazione è in agenda stamani alle 11 nel parco di piazza Lucchesi, a Ponterosso, in occasione della "Giornata nazionale del braille". La panchina, di color nero, è stata realizzata dall’associazione "Ponterosso nel cuore" con il contributo operativo del consigliere Giacomo Vannucci (LIsta Mallegni-Pietrasanta prima di tuitto), e poi donata al Comune. A lanciare la proposta era stata Susanna Checchi, consigliere dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Lucca. "Il nero – spiega – simboleggia l’assenza di luce, l’ombra perenne che scandisce la vita di chi non può vedere. Ma è anche uno dei colori dell’infinito in cui ho trovato, grazie all’iniziativa del Comune, un proposito concreto di inclusione verso la disabilità". Iniziativa che ha lo scopo di rafforzare il messaggio di sensibilizzazione nei confronti delle persone con disabilità visiva e ribadire l’impegno per la costruzione di una società equa, rispettosa e accogliente per tutti.