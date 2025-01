Stamani rubinetti a secco a Giustagnana . Previsti invece lavori alla linea elettrica a Basati

Questa mattina a causa di un intervento manutentivo sulla rete idrica, il gestore Gaia sospenderà l’erogazione dell’acqua potabile dalle 10 alle 13.30 e comunque sino al termine dei lavori nell’intero abitato in località Giustagnana. Gli utenti interessati dallo stop del servizio sono circa 69. Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi. Invece domani dalle 13 alle 16.30, è in programma una interruzione sulle linee elettriche nella zona di Basati per un intervento di potenziamento da parte dei tecnici di E-Distribuzione. Per segnalare un guasto ci si può rivolgere al Numero Verde 803.500.