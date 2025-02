Stalli sul viale Roma: "Aumentare quelli gratis"

"Non solo è ingiusto estendere l’orario dei posti auto sul lato monti del viale Roma per l’intera giornata: chiedo il contrario, ossia che anche sul lato mare la sosta sia gratuita fino alle 20". La richiesta porta la firma del capogruppo di "Alternativa per Pietrasanta" Filippo Macchiarini Orlandi dopo la decisione della giunta di rendere a pagamento 0-24 gli stalli del lungomare sul lato monti e per l’intero tracciato da Fiumetto a Focette. "Oggi, su quel lato – scrive – la sosta è gratuita fino alle 20. Viviamo in una città di turismo balneare e durante il giorno è sempre stato concesso a cittadini e turisti di parcheggiare l’auto sul lungomare gratuitamente. Una misura di buon senso tesa ad aiutare gli esercenti degli stabilimenti balneari e i turisti. Anche perché gli spazi dei parcheggi dei bagni alle volte possono risultare insufficienti". Il capogruppo di minoranza avanza quindi la sua proposta, in totale controtendenza rispetto alla scelta deliberata nei giorni scorsi dalla giunta: "Avanzo ufficialmente una controproposta: estendere la zona gratuita fino alle 20 anche al lato a mare del viale Roma in modo da avere aree uniformi per tariffe, orario e sanzioni ma aiutando i cittadini e non vessandoli. Già il governo ha deciso di aumentare le multe, non c’è bisogno di aumentare anche i periodi di sosta a pagamento. L’intervento è necessario per mitigare l’effetto di queste leggi che hanno il solo scopo di vessare cittadini e turisti. Ancora una volta invece di prendere una decisione coraggiosa e di andare incontro ai cittadini e alle categorie l’amministrazione decide che è meglio far pagare di più per incassare di più. Infatti anche il bagno ’Pietrasanta’ aumenterà le tariffe del 10%".