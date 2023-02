Parla di una "gabella da 2 milioni di euro", contestando il fatto che con quella somma si sarebbe potuto fare molto di più per i parcheggi. Dopo aver svelato i numeri di autovelox e affini, il capogruppo Pd Nicola Conti va alla carica sulla sosta blu. "In piazza Statuto – scrive – nel 2022 sono entrati 326.613 euro, seguito da piazza Matteotti con 175.204, piazza della Repubblica 155.459, piazza Villeparisis 68.448, piazza America 52.771 e Fiumetto 24.255. Complessivamente il dazio ha permesso entrate per 1.810.527 euro a fronte di 1.792.246 nel 2021, 798.933 nel 2020 e 1.230.371 euro nel 2019". Numeri che portano Conti a punzecchiare la giunta: "C’è un divario tra queste forti entrate e i pochi investimenti fatti per adeguare e migliorare i parcheggi gratuiti. La Pesa deve essere ampliata, il terminal in certi punti è impraticabile per le voragini, idem l’ex-Asl".