Stagione venatoria, come prepararsi

In vista dell’apertura della stagione venatoria, il comune di Camaiore informa che l’Ufficio Caccia è aperto il martedì, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 12.30. L’Ufficio è al primo piano del palazzo comunale, nella stanza di fianco all’ascensore. Per informazioni, l’ufficio si può contattare via mail all’indirizzo [email protected] o via telefono allo 0584 986 384.