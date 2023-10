Stagione prosa. In calendario otto spettacoli

Otto spettacoli in agenda dal 28 novembre al 17 aprile al teatro comunale “Galeotti“, protagonisti del calibro di Enrico Lo Verso (nella foto) e Danilo Rea, Giampiero Ingrassia e Marina Massironi, fino a Silvio Orlando ed Enzo Decaro, e il sogno di toccare quota 300 abbonamenti. Numeri e speranze che fanno da sfondo alla stagione di prosa confezionata da Comune e Fondazione Versiliana con la consulenza artistica di Massimo Martini, insieme a Fondazione Toscana spettacolo. Il presidente della Versiliana Alfredo Benedetti, in proposito, annunciato che i prezzi di biglietti e abbonamenti resteranno invariati e che i lavori agli impianti di climatizzazione sono in dirittura d’arrivo. Il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti, da parte sua, assicurato che il contributo annuale alla Fondazione – nel 2023 pari a 395mila euro – aumenterà "perché la Versiliana rappresenta un valore importante e un’eccellenza in Toscana di cui siamo orgogliosi.

La stagione inaugurerà il 28 novembre con “Resta Diva”, omaggio a Maria Callas con Enrico Lo Verso e Danilo Rea, e proseguirà il 4 dicembre “Trappola per topi” con Lodo Guenzi, il 17 gennaio “L’Anatra all’arancia“ con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, l’8 febbraio “La strana coppia“ con con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, il 20 febbraio “Il Malloppo“ con Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro, il 7 marzo “Il Giuocatore” con Alessandro Averone, Alvia Reale, Nicola Rignanese e Roberto Valerio, l’8 aprile “Ciarlatani“ con Silvio Orlando, e infine il 17 aprile “Non è vero, ma ci credo” con Enzo Decaro. La campagna per rinnovare gli abbonamenti durerà dal 6 all’11 novembre, poi il 13 novembre si potranno fare i cambi e dal 14 acquistare i nuovi abbonamenti: biglietti su Ticketone e a teatro a partire dal 26 novembre.