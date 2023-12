Stagi, per la fusione ipotesi Piaggia. Ma è scontro tra Comune e Regione

Si allontana l’ipotesi dell’accorpamento del Don Lazzeri-Stagi con l’istituto Chini di Lido di Camaiore mentre diventa probabile quello con il Piaggia di Viareggio. Di ufficiale non c’è nulla, a parte lo sconforto di un’intera comunità scolastica dopo la delibera con cui la giunta regionale ha disposto l’accorpamendo di 15 istituti toscani, effetto del taglio dei dirigenti deciso dal governo. Di conseguenza la perdita dell’autonomia amministrativa del Don Lazzeri-Stagi porterà l’istituto ad essere accorpato a un’altra realtà.

Sulle prime si era diffusa la voce che si trattasse del Chini, ma il totale degli studenti del maxi-istituto salirebbe a quota 1.900, sforando il limite massimo di 1.600 contenuto nella delibera della giunta regionale. Ecco perché in pole position c’è il Piaggia, nonostante l’assenza di continuità territoriale. Nel frattempo, come prevedibile, questa rivoluzione scatena tiri incrociati anche perché il cantiere da 19,3 milioni di euro per la realizzazione del nuovo polo scolastico Don Lazzeri-Stagi è partito da poco. "Nei giorni scorsi mi sono attivato con il dirigente Cipolletta e l’assessore regionale Nardini – dice il sindaco Alberto Giovannetti – per capire sia i meccanismi sia i rischi reali per la nostra scuola. Purtroppo il margine di manovra mi è sembrato subito estremamente ristretto, se non inesistente. Un accorpamento a pochi giorni dall’apertura del cantiere, atteso da decenni, per il rifacimento dello ’Stagi’ è una beffa, ma non ci arrendiamo". Il primo cittadino illustrerà l’importanza del Don Lazzeri-Stagi anche al ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara: dalla sua storia bicentenaria fino al legame con il territorio: "Dobbiamo preservare questa identità".

Non si fa attendere la replica dell’assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini (Pd), la quale ribadisce che i criteri sono stati decisi dalla Regione ma con tavoli di confronto con Anci, Upi, Città Metropolitana, Cgil, Cisl e Uil: "Mi auguro che il sindaco di Pietrasanta esprima al governo, del suo stesso colore politico, il disappunto per la scelta di tagliare 15 autonomie scolastiche in Toscana. Perché la responsabilità sta tutta in capo al governo Meloni. La Regione esegue ciò che il ministro Valditara ha imposto e che abbiamo provato a contrastare in tutti i modi possibili, inclusi ricorsi. Se Giovannetti vuole scrivere una lettera al ministro contro il taglio di 15 autonomie scolastiche in Toscana la scriviamo insieme. In ogni modo il sindaco al telefono mi ha solo chiesto cosa succedeva, senza opporsi né criticare questa scelta".