Stagi, passa la mozione di Alternativa. No unanime all’accorpamento

Il consiglio comunale di lunedì segna tre notizie degne di nota. Il "sì" unanime alla mozione di "Alternativa per Pietrasanta" per scongiurare l’accorpamento tra il "Don Lazzeri-Stagi" e il "Marconi". La bocciatura della mozione Pd sui Salesiani con il sindaco Alberto Giovannetti furioso con la capogruppo Irene Tarabella. Il debutto del voto elettronico per i consiglieri.

Innanzitutto la mozione sullo "Stagi" che impegna sindaco e giunta a fare di tutto per evitare la fusione. "La proposta – sottolinea Giovannetti – ricalca un orientamento che da sempre, con fermezza e convinzione, abbiamo sostenuto nelle sedi istituzionali e in ogni occasione in cui ci sia stato chiesto di esprimere una posizione". Con la soddisfazione del consigliere di "Alternativa" Filippo Macchiarini Orlandi: "È un piccolo successo ma significativo. Dopo il comportamento ambiguo della maggioranza in conferenza zonale era necessario spazzare le polemiche e far chiarezza. L’accorpamento significa perdere la dirigenza: senza il nostro impulso il consiglio non si sarebbe espresso".

Nervi tesi sui Salesiani: la richiesta del Pd era salvare la chiesina. "Vorrei stigmatizzare le parole del capogruppo dem – dice il sindaco – pronunciate in spregio alla rispettabilità e onorabilità degli uffici comunali e di noi amministratori supponendo senza alcun riscontro inesistenti dietrologie sulla riqualificazione dei Salesiani".

Da lunedì, infine, la votazione palese per alzata di mano sarà sostituita da quella elettronica: i consiglieri avranno tre pulsanti a disposizione per esprimere voto favorevole, contrario o di astensione. "Il meccanismo – dice la presidente del consiglio Paola Brizzolari – renderà più immediato e trasparente l’esito dei lavori anche per i cittadini che ci seguono in streaming: alla chiusura di ogni voto una schermata ne certificherà subito il risultato".

Daniele Masseglia