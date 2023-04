Staffetta contrade Istituiti i divieti

Domenica è di scena la 55a “Staffetta delle contrade“, gara podistica legata al Palio dei Micci che come ogni anno comporterà alcune modifiche alla viabilità a partire dalle 17. Con apposita ordinanza la polizia municipale ha istituito pertanto il divieto di transito in via Martiri di Sant’Anna (tra la via Provinciale e via Mordure a Seravezza), via della Resistenza, via Olmi (tra via della Resistenza e la via Provinciale) e via Provinciale (tra via Olmi e via Martiri di Sant’Anna). Stesso discorso per l’incrocio tra via Martiri di Sant’Anna e via Fontana, (Pietrasanta) e tra via Martiri della Sassaia e via degli Olmi.