Sprocco, partenza boom. Stasera il secondo show

Musica, folklore e risate ieri sera al teatro “Galeotti“ per l’avvio della Festa della canzonetta e del teatro dialettale. Una partenza col botto per il primo dei quattro appuntamenti, con la finale in agenda domenica alle 16 quando si assegneranno i premi alla miglior canzone dello Sprocco e alla migliore scenetta della Scartocciata. Stasera alle 21, andrà in scena la seconda sfida. Il programma prevede tutte le dieci canzoni in gara, cosa che avverrà anche domani. In merito alle scenette, dopo le prime tre contrade di ieri, stasera toccherà ad altre quattro contrade e domani alle ultime tre, con le quattro finaliste sul palco domenica per il verdetto finale. Ultimi posti per domenica: il botteghino del teatro apre dalle 17 alle 21.30, prezzi 10 euro platea e 8 galleria. L’ordine d’uscita dei brani di stasera: Pollino-Traversagna, Pontestrada, Collina, Brancagliana, Il Tiglio-La Beca, Antichi Feudi, Strettoia, Marina, Africa-Macelli e Lanterna. Queste invece le quattro scenette: Strettoia con “Tik-Stocche”, Antichi Feudi con “Un ci si po’ proprio fidà di nessuno”, Brancagliana con “Indovina chi sviene a cena” e Il Tiglio-La Beca con “Viva la tecnologia”.