Sprocco, calano gli incassi al teatro Incidono i posti persi col restauro

Meno posti a sedere a teatro, meno contrade, meno incassi. Sebbene in ballo non ci siano cifre astronomiche, la recente “Festa della canzonetta e del teatro dialettale“ ha registrato una flessione rispetto al 2020, ultima edizione pre-Covid. I dati forniti dall’ufficio tradizioni popolari parlano di un calo di quasi 5mila euro, andamento che nelle realtà medio-piccole si fa comunque sentire. Entrando nei dettagli, nelle quattro serate che si sono svolte dal 26 al 29 gennaio al teatro comunale “Galeotti“ i biglietti venduti sono stati pari a 1.326 per un incasso lordo complessivo di 15.654 euro, a fronte dei 20mila euro incassati tre anni fa. Se la serata inaugurale ha registrato 3.300 euro di entrate, la seconda è salita a 3.500 euro, poi si scende a 3.100 euro e si tocca l’apice alla finale con 5.600 euro. Per carità, nessuno in Comune ne fa un dramma anche perché ci sono due dati oggettivi: in seguito ai lavori di restauro la capienza del teatro è scesa da 510 a 450 posti e inoltre quest’anno le contrade non erano 12 ma 10 in seguito alla defezione di Valdicastello e La Corte.

A proposito di contrade, aggiornando l’albo d’oro dei 20 anni della manifestazione, nelle canzoni dello “Sprocco“ aumenta il divario tra la Collina, che quest’anno ha messo a segno il suo decimo sigillo (nella foto la cantante India Simi), e le inseguitrici: la più vicina è Marina con 3 vittorie. Anche nelle scenette della “Scartocciata“ il comando resta saldamente nelle mani della Lanterna con 7 trionfi, ma con la vittoria di quest’anno la Brancagliana è salita al secondo posto con 3 sigilli.

d.m.