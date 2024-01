Sportello universitario. È scontro politico per il servizio agli studenti

Sullo sportello decentrato di segreteria studenti dell’università di Pisa si abbatte la polemica. Con l’ex assessore Vanessa Bertonelli che reclama l’apertura solo parziale della nuova attività, e l’assessore in carica Valentina Mozzoni che ribadisce invece come "l’università abbia dettato i tempi di avvio".

"Il personale che svolgerà tale attività non ha ancora completato il percorso di formazione – lamenta Bertonelli – e l’università non ha fornito a nessun ente il software necessario. Di conseguenza l’apertura dello sportello senza la disponibilità di tutti i suoi servizi essenziali si rivela non solo inefficace, ma anche un vero disservizio. Inoltre, con l’università in fase di preparazione organizzativa avevamo concordato di fare un’inaugurazione, invitando le scuole e la cittadinanza, ma ciò non è neanche avvenuto. Essendomi occupata del progetto sono rimasta molto sorpresa nel leggere il comunicato stampa che ne annunciava l’apertura, sapendo che non era ancora pronto. Questo sportello avrebbe contribuito a ridurre i disagi logistici, fungendo da collegamento tra gli studenti e l’università. Tuttavia, il sindaco ha revocato la mia nomina ad assessore proprio nel giorno in cui avevo concordato con lui un appuntamento per la firma finale. A causa di questa situazione, il progetto non ha avuto inizio a luglio 2023, periodo più opportuno in cui aprono le iscrizioni ai vari corsi di studio, e chi mi ha succeduto non ha mai continuato il mio lavoro fino a quando a settembre non ho sollecitato la cosa".

"L’attività dello sportello dell’Università di Pisa, aperto a Querceta, è frutto di un coordinamento con lo stesso Ateneo, tema al quale l’ex assessore Vanessa Bertonelli è evidentemente ormai estranea – ribatte l’assesore Mozzoni – parlare senza conoscere le questioni porta su un terreno sdrucciolevole: l’ex assessore interviene senza le necessarie e aggiornate informazioni relative agli ultimi accordi con l’Università. I corsi di formazione per il personale non sono stati ancora portati a termine non per una inadempienza del Comune bensì per una scelta dell’Università. Lo stesso vale per le funzioni che lo sportello è in grado di assicurare, anch’esse concordate con l’Università che ha ritenuto opportuna l’immediata attivazione del servizio".

Francesca Navari