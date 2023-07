Sport e solidarietà Fondi per la Romagna

Il binomio sport-solidarietà ha fatto centro ancora una volta. Merito dei 45 atleti che hanno partecipato all’iniziativa benefica “In buca per l’Emilia Romagna” promossa al golf Alisei di Marina nell’ambito del Trofeo Golfimpresa. L’evento, patrocinato dal Comune, è stato voluto dal presidente dell’Alisei Andrea Andreozzi e dalla direttrice Manola Neri insieme al segretario del Lions club Viareggio Versilia host Raimondo Meneghetti, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione di maggio. Tra la gara (devoluto l’incasso totale delle quote versate per l’iscrizione) e lotteria di beneficenza (venduti 100 biglietti) sono stati raccolti 1.300 euro, somma che attraverso i Lions raggiungerà i territori alluvionati. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato anche il consigliere comunale di “Ancora Pietrasanta“ Niccolò Alberti e il dottor Luca Lunardini, che da ieri è il nuovo presidente del Lions club Viareggio Versilia host.