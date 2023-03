Sport e ricadute turistiche Un’invasione di presenze

Archiviato il Carnevale, si pensa ai grandi eventi del 2023. Dopo il Giro d’Italia, Viareggio è pronta a accogliere tutte le finali scudetto di beach soccer. Per la prima volta si terrà quella maschile. Appuntamento al beach stadium "Matteo Valenti" dal 27 al 30 luglio e dal 1 al 4 agosto. A sfidarsi saranno 8 squadre maschili, 4 femminili e 6 under 20. In più nel secondo fine settimana ci sarà anche il campionato di serie B. E’ l’annuncio fatto ieri dall’assessore allo sport Rodolfo Salemi, insieme a Roberto Desini del coordinamento nazionale beach soccer Figc-Lnd con la presenza di Massimo Moretti e Stefano Cinquini del Viareggio beach soccer.

"Un evento frutto di un corteggiamento iniziato un anno fa — ha spiegato Salemi — un evento cui teniamo tantissimo in virtù anche della storia del Viareggio beach soccer, una squadra che ha vinto tutto. I risultati conseguiti sul campo meritavano un riconoscimento con una finale disputata in città. La manifestazione poi porterà un indotto importante e visibilità. Un progetto cui abbiamo creduto come amministrazione comunale".

Nello specifico, dal 27 al 30 luglio si terrà la finale femminile e maschile, dal 1 al 4 l’under 20 e la serie B. "Viareggio si è candidata con larghissimo anticipo la scorsa estate", le parole di Desini. "Anche Lignano Sabbiadoro era tra le città aspiranti ma il Viareggio è una società storica, c’è una tappa storica. In più l’investimento che la Vbs ha fatto sul settore giovanile è stato molto importante. Poi Viareggio si presta molto bene dal punto di vista logistico, lo scorso anno fu fatta a Cagliari che non è paragonabile alla raggiungibilità di Viareggio. E poi Viareggio offre una serie di servizi che altre città non hanno. Ecco questi sono i motivi che ci hanno spinto a sceglierla".

Viareggio non ha pagato perché la manifestazione si tenesse in città, ha sottolineato Desini, mentre l’assessore Salemi ha ricordato come l’amministrazione contribuirà per l’allestimento dello stadio. "Una cifra che ancora non sappiamo", ha evidenziato. Sarà invece Dazn a occuparsi delle dirette, senza differite. "Stiamo stringendo l’accordo, entro la metà di marzo sarà ufficiale. Ci lasciamo solo un 1% di dubbio. In più verranno trasmessi delle clip promozionali della città su tutti i network gestiti da Dazn. In ogni caso pernotteranno in città almeno 450 persone tra atleti e dirigenti, poi vanno considerate le famiglie, gli arbitri e altri membri dello staff", ha ricordato sempre Desini. "Siamo molto contenti di avere la finale qui, era un obiettivo che rincorrevamo da tempo. Comunque siamo sempre più convinti che il percorso intrapreso sia quello giusto", hanno sottolineato Moretti e Cinquini.

A.G.