Sport: corsi gratis la mattina sul pontile

Occasioni gratuite dedicate al wellness ed allo sport open air."Abbiamo pensato che il bellissimo scenario del Pontile – afferma Alberto Mattugini, consigliere delegato allo sport – insieme al mare e le Apuane alle spalle, potesse essere un luogo adatto per iniziare le giornate nel segno del benessere. Negli ultimi anni, anche a causa del periodo pandemico recentemente vissuto, si è rafforzata la preferenza per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto. Per questo da metà giugno a fine agosto, intendiamo organizzare per tutti i residenti ed ospiti delle attività di vario genere, come la ginnastica muscolare e funzionale, pilates, yoga, nordic walking, da svolgersi, secondo un calendario settimanale, sul pontile o sulla spiaggia". Un progetto che coinvolgerà le società sportive e i personal trainer qualificati