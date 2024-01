Sport all’aperto. Ancora possibili le adesioni

E’ ancora possibile aderire alle varie opportunità di sport all’aria aperta proposte dal Comune. La scelta è ampia: lunedì, a partire dalle 10 l’istruttore Alessandro Lippi guiderà la lezione di ginnastica funzionale; il mercoledì alle 13 Simona Avena coinvolgerà i suoi iscritti nella camminata aromatica, un’esperienza multisensoriale; il giovedì si fa energico, con la Camminata Fitness dalle 14 alle 15 in spiaggia o sul percorso pedonale viale a mare. Venerdì alle 13 la meditazione in movimento degli istruttori e istruttrici della Asd Katsura dojo, infine il sabato, dalle 10.30 camminata dinamica e metodo Yotsugym dedicato in particolare alle persone anziane. Per tutte le attività si consigliano abiti comodi, scarpe da camminata, tappetino o telo personale e una bottiglia di acqua. Per prenotarsi ai corsi occorre telefonare dal lunedì al sabato all’ufficio sport del Comune, ai numeri 0584 280264- 290244 o inviare una email all’indirizzo [email protected].