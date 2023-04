Spirometrie gratuite per i bimbi

Spirometrie gratuite ai bambini al di sopra dei 6 anni in Pediatria all’ospedale Versilia nel pomeriggio del 2 maggio. E’ una delle iniziative con cui l’Asl Toscana nord ovest aderisce alla Giornata mondiale contro l’asma bronchiale che si celebra in tutto il mondo il 2 maggio 2023.

Le prove di funzionalità respiratorie saranno eseguite dal dottor Vincenzo Ragazzo e dal dottor Luca Luporini e gli interessati potranno inviare una e-mail all’indirizzo: [email protected], specificando nell’oggetto “Giornata mondiale asma” e indicando brevemente per quale sintomatologia o storia clinica si richiede il test. "I posti disponibili - spiega l’Asl – saranno limitati e probabilmente non sarà possibile accontentare tutte le richieste, ma si tratta in ogni caso di un ulteriore segnale di ripresa dopo anni durante i quali anche le iniziative di screening e di informazione per la popolazione sono state fortemente ridotte.