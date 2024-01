Spigolo ad altezza uomo: "Chi l’ha autorizzato?"

Una faccenda “spigolosa“ quella sollevata dal capogruppo della Lega Alessandro Santini, che dopo aver denunciato "la pericolosità" della collocazione della statua in marmo dello scultore Gustavo Velez – "sia per la sua forma appuntita, presenta un angolo sporgente all’altezza di circa un metro e 60 centimetri da terra, sia per il punto in cui è stata posizionata, davanti al Ristorante Tito, in modo tale da creare una strettoia" – ha presentato un’interrogazione alla presidente del Consiglio Comunale Paola Gifuni. "Chi – chiede Santini – ha certificato la conformità dell’opera?".

Dopo il sopralluogo di sabato scorso il capogruppo leghista ha allertato il Comando di Polizia Municipale segnalando la situazione. "Un ufficiale ed una agente – prosegue Santini – hanno fatto le dovute valutazioni e ne hanno riscontrato la pericolosità dell’opera, tanto da chiamare la squadra dei reperibili per portare immediatamente sei transenne per mettere in sicurezza l’opera". "A quel punto – prosegue il consigliere – ha telefonato per almeno tre volte la comandante Iva Pagni, non in servizio, per chiedere spiegazioni". Giunta in Passeggiata, al telefono col curatore, "La Comandante viene a sapere che la statua in marmo può “roteare”". Quindi dopo alcuni tentativi proprio Santini è riuscito a cambiare la traiettoria dello spigolo, direzionandolo verso un’aiuola. "Ma ciò non toglie – dice Santini – che qualcuno possa andarci a sbattere". "Ora che è stata da me girata, in presenza della Comandante Pagni, di un ufficiale e di un agente, può essere ancora dichiarata conforme e in sicurezza?". "Chi si prende la responsabilità di quest’opera che può cambiare posizione? E l’amministrazione – conclude – sapeva o sa che l’opera si muove ed è rotante?"