Spiaggia quasi tutta libera E per i giudici è "scarsa"

"Vogliamo chiarezza: vogliamo capire se comanda il parlamento o la magistratura. Altrimenti non avrebbe senso andare a votare". Sono le parole di Luca Lippi, presidente dei balneari viareggini alla luce della sentenza del Consiglio di Stato che annulla la proroga di un anno voluta dal governo Meloni con il decreto Milleproroghe.

Peraltro la sentenza del Consiglio di Stato su Manduria offre ai balneari un bellissimo spunto di ulteriore riflessione. Lo spiega ancora una volta l’avvocato Del Dotto: "Per il giudice a Manduria, dove su 3 chilometri di lungomare ne sono dati in concessione solo 500 metri, la risorsa spiaggia è scarsa". Un controsenso evidente anche a chi ha la licenza di terza media: se 2.500 metri sono liberi, come si fa a dire che mancano spiagge da dare in concessione per cui vanno messe all’asta le concessioni già rilasciate? "Il giudice – afferma Del Dotto – prende solo in considerazione le spiagge assegnate. Ma questa è una distorsione della realtà e del mercato. Basta chiedere una concessione sull’arenile ancora concessionabile, e l’ufficio demanio calcolerà il canone dando il via alla procedura comparativa. Non si capisce perché invece vada fatta l’asta dei bagni già esistenti".

Così lo sconcerto dei balneari si moltiplica. "Non sappiamo più a chi dare retta — afferma Lippi — Durante la stagione non sappiamo più cosa aspettarci. Ogni volta che c’è un provvedimento a nostro favore, qualcuno interviene contro. Subito a stretto giro non ce la aspettavamo, ma ormai siamo abituati. Così come le persone che sono sempre contente di provvedimenti contro gli stabilimenti balneari".

A questo punto per la categoria rimane l’arma della mappatura: "Va fatta, c’era anche con Draghi, che si muovano. Se la risorsa non è scarsa non andiamo a gara. Vorremo capire come categoria dove andiamo a finire. Vorremmo capire anche i criteri della mappatura, in base a cosa una risorsa si definisce scarsa. Di certo si apre per noi una stagione di grandissima incertezza". "Non ce lo aspettavamo — sottolinea Francesco Verona, alla guida della categoria a Marina di Pietrasanta — ma di fatto non cambia nulla. Siamo tornati indietro nel tempo alle sentenze del novembre 2021, annullando la proroga del Governo. Ma soprattutto ci colpisce l’interesse della magistratura verso le nostre questioni. Ora c’è da andare avanti con la mappatura, che aveva come termine ultimo luglio. Come abbiamo ribadito tante volte in passato se non c’è scarsità di risorse non serve che si vada a gara. In più abbiamo speranza anche nel ricorso presentato singolarmente da noi balneari di Marina con lo studio legale Righi, Nesi e Brusco. Speriamo anche nella premier Meloni che ha tenuto per sé la delega che ci riguarda, e nel suo dialogo con l’Europa. Noi non c’entriamo niente con la Bolkestein e né con l’attuazione del Pnrr".

Per la stagione in arrivo le prenotazioni comunque ci sono: "Però lavoriamo nell’incertezza e questo comporta anche minori investimenti da parte nostra, e l’impossibilità di dare servizi migliori alla clientela. Oltre ad avere un problema nella ricerca di personale: con tutti questi dubbi molti hanno preferito cercare dei lavori annuali".

Alice Gugliantini