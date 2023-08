Spiaggia libera a Viareggio: Piace a Confesercenti

"Non possiamo che esprimere soddisfazione per la decisione del sindaco Del Ghingaro e della sua giunta di trasformare la destinazione d’uso della spiaggetta a ridosso del molo, per una superficie totale di 2571 metri quadrati, di proprietà del Demanio in concessione al Comune. Una trasformazione per la quale ci siamo spesi in prima persona con l’amministrazione comunale nei diversi incontri, a questo punto da definire davvero proficui, con l’assessore Alessandro Meciani che ha dimostrato di avere piena contezza del problema". Nelle parole di Confesercenti Toscana, con il suo referente area Viareggio Francesco Giannerini, il commento positivo alla svolta nella ormai ex spiaggia libera in zona molo che tanti problemi aveva creato in questi anni. Secondo Francesco Giannerini questo atto "è anche importante per dare una immagine degna della nostra città alle tantissime persone che passeggiano sul molo e che spesso si trovano di fronte a questa piccola porzione di spiaggia in evidente abbandono".

"Un ringraziamento quindi al sindaco Del Ghingaro e all’assessore Meciani, quest’ultimo nostro interlocutore su questa vicenda e che ha dimostrato di comprendere le difficoltà degli imprenditori e la necessità di decoro di questa parte fondamentale del nostro litorale. Ci auguriamo comunque che almeno per questo mese di agosto, una volta affidata la concessione della spiaggia, non venga abbassata la guardia per quanto riguarda i controlli".

Red. Via.