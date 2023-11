Sperona mezzo della. Croce Verde e fugge

Si erano recati in una casa di Fiumetto per soccorrere una persona, poi all’uscita l’amara sorpresa: la loro ambulanza era stata speronata nella parte anteriore destra (nella foto) da qualcuno che anziché fermarsi si è dato alla fuga. Il brutto episodio è accaduto venerdì mattina ai volontari della Croce Verde, impegnati in un intervento in via Dante. "Dispiace – dicono – trovarsi di fronte a queste situazioni e a persone così vigliacche. L’ambulanza non ostruiva il passaggio, forse è stata una manovra errata. Le telecamere in sede hanno confermato che l’ambulanza era in perfette condizioni: l’episodio, pertanto, è successo a Fiumetto".