Spedizione punitiva in Darsena, per quattro giovani scatta il Daspo

VIAREGGIO

La loro unica colpa? Aver negato a quel gruppetto di giovani l’ingresso all’interno di un locale in viale Europa in Darsena. Per questo la banda di giovani poco dopo tornò intenzionata a farsi ’’giustizia’’. Una spedizione punitiva organizzata con tanto di cinture arrotolate alle mani, sassi e petardi che lanciarono all’indirizzo deegli addetti alla vigilanza della discoteca. Un 25 aprile di violenza che ora è costato ai quattro giovani, tutti viareggini, di età compresa tra i 27 e i 17 anni, il Daspo urbano da parte del questore della provincia di Lucca, Edgardo Giobbi. Per loro, infatti, non sarà possibile l’ accesso a tutti i locali pubblici del viale Europa a Viareggio per 2 anni (1 anno e mezzo per il minore), pena in caso di violazione una denuncia alla Procura della Repubblica che, in caso di condanna, prevede come limite massimo di pena i 3 anni di reclusione; e la possibilità ulteriore, sempre demandata al Questore in quanto Autorità provinciale di Pubblica sicurezza, di adottare o comunque proporre misure di prevenzione ancora più incisive.

La misura è stata applicata dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, su proposta del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Viareggio, che ha condotto serrate indagini individuando in breve tempo gli autori, e, appunto, ha predisposto quattro Dacur nei confronti dei quattro giovani, alcuni dei quali con precedenti per stupefacenti e per reati da stadio. Continua, quindi, in questo modo l’incessante lavoro della Polizia di Stato attraverso la puntuale irrogazione di misure di prevenzione, a seguito del forte impulso voluto dal Questore della provincia di Lucca Edgardo Giobbi all’utilizzo di tali strumenti specie in previsione della imminente stagione estiva.

Marco Principini