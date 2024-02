Spazio pasquale. Torna il servizio

L’assessorato alla pubblica istruzione organizza lo “Spazio Pasquale 2024”, un servizio ricreativo ed educativo rivolto ai bambini delle scuole di infanzia e scuole primarie del Comune che potranno divertirsi con i loro amici e anche per quelli delle primarie svolgere i compiti delle vacanze in compagnia degli educatori della Ludoteca. Lo “Spazio Pasquale 2024” è un servizio ludico-ricreativo rivolto a tutti i bambini frequentanti le Scuole di Infanzia e Primarie di Forte dei Marmi. Il servizio è pensato e strutturato per andare incontro alle esigenze delle famiglie e dei piccoli durante il periodo di chiusura delle scuole, comprende il servizio mensa e si svolge nei seguenti giorni e orari: 28-29-30 marzo 2024, dalle 8.30 alle 16.30; 2 aprile dalle 8.30 alle 16.30.

Lo Spazio Pasquale è completamente gratuito ad eccezione dei pasti consumati. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dalle 9 del 19 febbraio alle 12:30 del 9 marzo via

pec all’indirizzo: [email protected];

all’ufficio protocollo del Comune di Forte dei Marmi dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12:30.