Spazio Natale 2023. Aperte le iscrizioni alle attività gratuite

Fino alle 12:30 di mercoledì 6 dicembre ci saranno le iscrizioni per “Spazio Natale”. Il progetto,

organizzato dal Comune con la collaborazione della Cassiopea

Cooperativa Sociale, è finalizzato ad accogliere i bambini dell’infanzia e primaria di Forte dei Marmi durante il periodo delle festività natalizie, dedicando loro uno spazio ludico e ricreativo con servizio mensa. Lo Spazio Natale è completamente gratuito ad eccezione dei pasti consumati. Il modulo di presentazione della domanda potrà essere scaricato dal sito del Comune o su comunicApp e sul portale genitori. Verrà redatta e pubblicata sul sito del Comune una graduatoria degli ammessi al servizio, stilata tenendo in considerazione sia la data e l’ora di invio della domanda di partecipazione, sia criteri ulteriori. Verrà infatti accordata la priorità: ai minori residenti nel Comune, ai minori non residenti con almeno un genitore che svolge attività lavorativa all’interno del Comune; ai minori non residenti.Per info: 0584280234.