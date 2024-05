Spazi per volontariato. Le “case“ disponibili

MASSAROSA

Nuove ‘case’ per le associazioni di volontariato. Il Comune ha deciso di mettere i centri civici a disposizione delle realtà del territorio dietro pagamento di un canone mensile oppure concordando altre ‘utilità’ (pulizia e in generale manutenzione e gestione delle strutture, o in alternativa sistemazione e miglioramento delle aree pubbliche della frazione di riferimento), purché di valore non inferiore ai canoni. Nel caso, l’ultima parola per determinare il valore delle prestazioni spetterà all’Ufficio patrimonio.

Gli spazi in questione sono il centro civico di Massarosa (fino a due associazioni; 70,05 euro mensili), quello di Piano di Conca (fino a tre associazioni; 363 euro mensili), lo ‘Spinola’ di Quiesa (60 euro per il primo e il terzo vano; 48,30 per il secondo), il centro di Massaciuccoli (fino a due associazioni per ognuno dei cinque vani; canone variabile da 32,70 a 58 euro), il centro di Gualdo (fino a due associazioni per vano; 186 euro mensili) e ‘Villa Gori’ a Stiava (massimo due associazioni; 60 euro).

Possono partecipare al bando per l’assegnazione le associazioni con almeno sei mesi di vita. Sono esclusi gli operatori economici, le cooperative, i partiti politici e le associazioni collaterali, i sindacati e le associazioni rappresentative delle categorie economiche.