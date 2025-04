"Sparisce" uno stallo della Misericordia

C’era una volta, all’altezza del civico 70 di via Felice Cavallotti, un posto auto “giallo“ a servizio della Misericordia di Viareggio... Ma ora quello stallo riservato non c’è più: trasformato in un divieto di sosta, regolarmente rilasciato dalla Polizia Municipale, per consentire l’accesso ad un garage. Regione per cui il presidente dell’Arciconfraternita, Gabriele Cipriani (in foto), ha scritto un’email al Comando, diretto dalla comandante Iva Pagni, e al Comune rivendicando quello spazio.

Un parcheggio che fa parte di una serie di posti, delimitati dalle strisce gialle lungo la via Cavallotti, garantiti alla Misericordia per la sosta dei mezzi di servizio. I mezzi sociali, le ambulanze, quando non vengono ricoverate al coperto, e talvolta anche per i volontari che quotidianamente prestano gratuitamente il loro tempo per i bisogno della comunità.

Può sembrare una banalità, ma in una zona che soffre la carenza di parcheggi "Per noi – spiega il governatore dell’Arciconfraternita – anche un posto auto è importante". Per questo Cipriani ha scritto alla Municipale e al Comune dicendosi "sorpreso e rammaricato" dopo la scoperta dell’istituzione del nuovo passo carrabile. E dunque "facendo richiesta di ripristinare il parcheggio ad uso del nostro Ente". In alternativa, dovendo garantire l’accesso al garage e dunque , in accordo con la Mover potrebbe essere valutata la possibilità di cedere alla Misericordia uno stallo blu in cambio di quello perso.