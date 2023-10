Spaccio in Pineta, pusher arrestato

Viareggio, 17 ottobre 2021 – Un 27enne è stato sorpreso, all'interno della Pineta di Ponente a Viareggio (Lucca), nella zona compresa tra via Marco Polo e via Zara, mentre passava da un riparo all'altro occultando dello stupefacente pronto poi a cederlo all'acquirente di turno. Quando i poliziotti hanno tentato di fermare il giovane è fuggito ma, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato e trovato in possesso di circa 21 grammi di hashish, 22 grammi di cocaina e 325 euro circa divisi in banconote di piccolo taglio.

Per questo un 27enne, marocchino, senza fissa dimora, è stato arrestato dal personale dal commissariato di Viareggio. Denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 58enne, algerino. Nell'area compresa tra piazza Viani e la Chiesina dei pescatori il 58enne è stato trovato in possesso di 240 euro in banconote di piccolo taglio oltre a due involucri contenenti cocaina.